„Wir“: Sie gruseln sich vor sich selbst

Urlaub am Meer! Mit Mann und Kindern kehrt Adelaide Wilson (Lupita Nyong‘o) in das Küstenstädtchen Santa Cruz zurück, wo sie als ganz junges Mädchen einen Schockmoment durchlebte. Und ihr ungutes Gefühl bewahrheitet sich aufs Neue! Nachts umzingeln plötzlich identische Doppelgänger ihrer Familie in roten Uniformen das Haus ...