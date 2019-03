„Echt fett“-Legende Max: Vom Liebeslied zur Hymne

„Ich habe ein Liebeslied für meine Frau geschrieben und wollte dazu ein ganz besonderes Video produzieren“, erzählt Max im Gespräch mit City4U. In „Ganz egal“ singt er darüber, dass es - logisch - ganz egal ist, wohin er geht, denn er liebt sie überall. „Da ich nicht lange warten wollte, bis ich den Song rausbringe, habe ich überlegt, wie ich in der kurzen Zeit ein passendes Video finde. Ein Freund von mir ist Kameramann und hat kürzlich eine Weltreise unternommen - das hat sich perfekt angeboten!“, schwärmt der Wiener. Von Dubai, Finnland über Australien - im aktuellen Clip sind Bilder aus der ganzen Welt verarbeitet. Das Berührendste an der Story: „Er erzählte mir, dass die Weltreise wirklich wunderschön war, doch am schönsten ist es immer noch in Österreich - und da ist der Funke übergesprungen. Es hat sich eine wunderbare Synergie ergeben. So wurde aus dem Liebeslied für meine Frau zusätzlich auch noch quasi eine Liebeserklärung an Österreich. Es ist ein Song für alle Liebenden - jeder, der liebt, kann sich mit diesem identifizieren.“