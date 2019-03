FORUM 1 erzielte ein Umsatzplus von 1,2 Prozent

Die 50 Shops des FORUM 1, darunter EUROSPAR, Hervis, dm Drogeriemarkt, Müller und H&M, erzielten 2018 einen Gesamtumsatz von rund 54 Millionen Euro - ein Plus von 1,2% zum Vorjahresumsatz. Erfreulich ist auch die Entwicklung des Gutscheinverkaufs: Der ZEHNER ist ein centerübergreifender Gutschein der SES, der im FORUM 1, im EUROPARK Salzburg und weiteren 10 SES-Shopping-Centern österreichweit einlösbar ist. Der FORUM 1-ZEHNER-Umsatz betrug im Vorjahr rund 460.000 Euro, was ein Plus von 2,7% bedeutet.