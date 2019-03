Auto, Uhr und eine Flasche Rum gestohlen

Am Dienstag schlug ein unbekannter Täter mit einem Stein ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in Steirisch-Tauchen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ein. In weiterer Folge stieg er durch dieses Fenster in den Keller und durchsuchte das Haus. Dabei stahl er eine Herrenarmbanduhr.