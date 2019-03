Wenn die Mutter mit dem Sohne

Dass man sich in der Genusskrämerei in Hallein wie daheim fühlt, liegt daran, dass Mutter und Sohn den Laden schupfen. „Meine Mama hat das Geschäft bereits 2010 eröffnet. Nach Wanderjahren in Obertauern und Kärnten, war aber klar, dass ich ihr unter die Arme greife. Also bin ich vor drei Jahren eingestiegen“, so Aaron Priewasser. Eine gute Entscheidung! Denn mittlerweile hat das Duo eine Fangemeinde, die weit über Hallein hinausreicht. Kein Wunder, so bieten sie doch im stylish-urbanen Ambiente mit Alexandras Risotto- und Pasta-Spezialitäten, sowie Aarons Schmor- und Tapas-Gerichten Köstlichkeiten für Jedermanns Geschmack.