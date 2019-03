Wenn Gutes tun auch Grenzen hat

Alois Dürlinger, der Pfarrer von St. Veit und Armen-Beauftragter in der Erzdiözese, will vermitteln: „Die Franziskaner verdienen es nicht, dass sie Gewalt ausgesetzt werden.“ Eine Ausweitung des sektoralen Bettelverbotes ist für ihn aber kein Thema. „Dann wird das Problem nur um ein paar Straßenecken verlagert. Man muss vor Ort alle Kräfte bündeln.“ Die Erzdiözese denkt dabei an Streetworker, die mit den Bettlern ins Gespräch kommen sollen.