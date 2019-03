Eder wieder zum AK-Präsidenten in Salzburg gewählt

Dieser habe mit subtilen Unterstellungen die AK-Wahlen in der derzeitigen Form infrage gestellt und eine Änderung des Wahlrechts gefordert. „Wie eine Verkürzung des Wahlzeitraums zur Steigerung der Wahlbeteiligung beitragen soll, kann ich nicht nachvollziehen“, so Eder. „Wöginger geht es in Wahrheit um eine Schwächung der Arbeiterkammer.“ Die geringe Wahlbeteiligung sei nur ein fadenscheiniges Argument. In den Betriebssprengeln sei sie in Salzburg im Schnitt bei 60 Prozent gelegen. „Im Vergleich zur Gemeindevertretungswahl in der Landeshauptstadt, wo 48 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne gingen, ist das ein sehr guter Wert“, erklärte Eder. Freilich betrug die Wahlbeteiligung bei der Salzburger AK-Wahl insgesamt nur 33,87 Prozent.