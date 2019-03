Dieses weiße Pulver soll glücklich machen

Bestimmt haben sie auch an etwas Anderes gedacht! Aber dieses weiße Pulver hat neben seiner Farbe nur eine Gemeinsamkeit mit der illegalen Substanz: Beide werden aus einem Naturprodukt gewonnen. In diesem Fall aus der Wurzel der Schlafbeerenpflanze. Sie wurde vor 3000 Jahren in Indien entdeckt. Dort ist sie wie auch in Pakistan und Afrika nicht mehr aus der Volksmedizin wegzudenken. Für den Rest der Welt war das „Wunderpulver“ bislang eher unbekannt. Erst als Hollywoodschauspielerin und Öko-Freak Gwyneth Paltrow es auf ihrem Onlineshop neben anderen Lifestyleproukten anbot, wurde man darauf aufmerksam. Verständlich bei Schlagzeilen wie „Paltrow vertreibt weißes Pulver“.