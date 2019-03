Lenker riss auf Tankstelle Zapfhahn ab und „floh“

Am 19. März 2019 um 00.18 Uhr fuhr ein Audi-Lenker in eine Tankstelle in Aspach, steckte den Dieselzapfhahn in dieTankvorrichtung seines Pkw und versuchte über den Tankautomaten zu tanken. Jedoch ist dies dort erst ab 5 Uhr möglich. Als er das bemerkte, setzte er sich in sein Fahrzeug und fuhr, ohne vorher den Zapfhahn zu entfernen, weg. Dadurch wurde der Zapfhahn abgerissen.