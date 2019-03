Nach „Fronturlaub“ interne Untersuchung im BVT

Kickl will „absolute Klarheit“

Der Innenminister will „absolute Klarheit“ über den Fall und die Vorgeschichte, sagte Herbert Kickl (FPÖ) im Gespräch mit der „Krone“: „Offenbar besteht da doch ein gewisser Optimierungsbedarf. Dieser Fall ist vielleicht auch ein Grund mehr, den Reform-Prozess im BVT voranzutreiben. Wir werden alles dafür tun, in Kürze einen Vorzeige-Verfassungsschutz zu haben.“