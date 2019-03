Heute bezahlt man den Kaffee mit einem Gedicht

Jedes Jahr am 21. März ist der Tag der Poesie. Vor allem im Smartphone- und Technologie-Zeitalter ist es wichtig, die elektronischen Geräte mal beiseite zu legen und inne zu halten. Man sollte öfter wieder ein Buch in die Hand nehmen oder Stift und Zettel um selber etwas zu schreiben - was über eine WhatsApp-Nachricht hinausgeht. Das ist die Idee am Tag der Poesie. In teilnehmenden Meinl-Kaffeehäusern hat man nämlich die Möglichkeit, seine Tasse Kaffee mit einem selbstgeschriebenen Gedicht zu bezahlen.