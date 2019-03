„Smoked Marshmallow Hair“: Dunkler Ansatz ist in!

Dieser Look sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch wahnsinnig praktisch. Frauen mit dunklen Haaren müssen so nicht alle paar Wochen zum Ansatz färben, da dieser sowieso nicht heller werden soll. So spart man nicht nur Geld, sondern es ist auch gesünder für die Haare. Das einzige, was zu machen ist, ist die Haare mit Silbershampoo zu waschen, damit das aschige Blond auch für längere Zeit so bleibt.