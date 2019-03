Pollen ab April im Anflug

„Durch das wechselhafte Wetter in den vergangenen Tagen hält sich der Pollenflug derzeit noch in Grenzen. Ab Mittwoch erwarten wir wieder eine höhere Belastung. Besonders stark blüht zurzeit die Erle, die Zeit der Hasel ist schon wieder vorbei“, meint Ulrike Gartner, Leiterin des Pollenwarndienstes Salzburg. In der Landeshauptstadt hat die Birke bereits zu blühen begonnen, richtig spüren werden sie die Allergiker dann allerdings Anfang April. Der Pollenflug startete heuer im Vergleich zum Vorjahr spät. Es sei zu lange zu kalt gewesen, die Wärmeperioden dazwischen zu kurz, als dass die Saison schon früher beginnen hätte können, erklärt Gartner.