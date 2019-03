An Gottschalks Seite gibt es bereits eine Neue

Freunde ahnten, dass etwas nicht stimmt

Erst im November verlor die Familie des Entertainers, der inzwischen auch Großvater ist, bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien ihre Villa in Malibu. Seitdem habe sich das Paar nur noch selten gesehen, berichten Freunde, die damals schon ahnten, dass etwas nicht stimmt. Thea hielt sich häufig in einem Appartement in New York auf, das die Gottschalks vor einigen Jahren erworben hatten. Ihr Zweit-Anwesen, das prächtige Schloss Marienfels am Rheinufer, hatten sie vor einigen Jahren verkauft.