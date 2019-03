Alex Berger: Comeback nach 7 Monaten Verletzung!

Ebenfalls am Mittwoch bestreitet Paul Buchegger mit Monza gegen die russische Equipe Belgorod das Final-Hinspiel im Challenge-Cup. Einen Saison-Titel in der Tasche hat schon Peter Wohlfahrtstätter. Mit Benfica holte der Mittelblocker am Wochenende den portugiesischen Cup. Im vergangenen Jahr hatte Wohlfahrtstätter mit Tourcoing den nationalen Cup gewonnen. Am kommenden Wochenende geht es für Benfica ins Liga-Play-off, die Double-Chance ist also gegeben.