Vor der Stichwahl: Der Ton in Elsbethen wird rauer

Wahlkampf pur in Elsbethen: Franz Tiefenbacher (ÖVP) gegen Maria Steindl (WfE – Wählergemeinschaft für Elsbethen). Sogar ÖVP–Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayer ließ sich zu einem Facebook-Posting hinreißen. Da ging es um die Ansiedlung von Red Bull in der Rainer-Kaserne: „...Stellen sie sich beide Kandidaten für die Stichwahl vor. Didi Mateschitz oder einer seiner Manager will mit der Gemeinde ein Projekt verhandeln. Wem von den beiden trauen Sie das zu?“ Der Aufschrei ließ nicht lange auf sich warten. Auch frauenfeindlich sagten Kritiker. Das Posting verschwand rasch wieder...