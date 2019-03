Drei Jugendliche vor Disco zu Tode getrampelt

Eine Tragödie hat sich am Sonntag, dem St. Patrick‘s Day, in der nordirischen Stadt Cookstown ereignet: Drei Jugendliche kamen vor einer Diskothek ums Leben, als am Eingang unter Jugendlichen, die in den Club wollten, ein starkes Gedränge entstand. Die Opfer, ein 17-jähriges Mädchen und zwei Burschen im Alter von 16 und 17 Jahren, wurden zu Tode getrampelt, mehrere weitere Teenager zogen sich Verletzungen zu.