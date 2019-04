Hype um Nudeln, die im Dunkeln leuchten

Insgesamt wurde die Neon-Küche an zwei Plätzen in Atlanta errichtet, die Tische waren trotz hoher Kosten von 75 US-Dollar pro Platz sofort ausverkauft. Davon ausgehend, dass der Hype anhalten wird, wird nun bereits an einer Expansion gearbeitet: Weitere Läden sollen nun in Los Angeles, New York, aber auch in Tokio, Seoul, Sidney und Dubai entstehen.