EU-Raum: So viele freie Jobs wie vor zehn Jahren

Österreich hatte im vierten Quartal 2018 mit 3,1 Prozent die vierthöchste Quote an offenen Stellen in der EU. Der EU-Durchschnitt lag bei 2,3 Prozent, die Eurozone kam auf ebenfalls 2,3 Prozent. Die 2,3 Prozent sind der jeweils höchste Wert an freien Arbeitsplätzen seit mehr als zehn Jahren.