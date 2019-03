Ein Steirer unterwegs durchs wilde Asien

Bären-Attacke blieb ohne Folgen

Weiter ging’s mit der „Transsibirischen“ nach Russland zum 673 Kilometer langen Baikalsee, dem tiefsten See der Welt, und zum Mutnovski-Vulkan in Kamtschatka. „Dort waren die Schlaglöcher so groß wie Badewannen“, erinnert sich Koch, dessen Gipfelträume an Nebel und Schnee scheiterten. Und der am allerletzten Tag auch noch einen Bären-Angriff unbeschadet überstand - dank der Geistesgegenwart eines Russen, der das Tier mit einem Gewehrschuss vertrieb. Heimkehrer Koch: „Ein glücklicher Abschluss!“