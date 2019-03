Alternative zur Neutor-Sperre

Bei den Parteienverhandlungen nach der Stichwahl will Preuner klären, an welcher Seite der Umbau beginnet – logisch wäre der Museumsplatz (Haus der Natur) samt Kreisverkehr. Die Kosten für die Verkehrsberuhigung stehen noch nicht fest. „Das Geld wird dafür da sein müssen“, so der Stadtchef.