Einmal gar nicht abgehoben

Und so hat sich der Airport für eine sinnvolle Technik entschieden. „Die alte Betonpiste wird bereits in der Morgendämmerung des 24. Aprils zertrümmert und der Belag in Scheiben geschnitten. Es bilden sich kontrollierte Risse und der alte Beton kann wieder benutzt werden“, schildert Klaus. Das spart 4000 Lkw-Fuhren an Abbruchmaterial. Gearbeitet wird von 6 bis 22 Uhr. Das erste Flugzeug landet wieder am 29. Mai.