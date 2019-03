Biathlon-WM: ÖSV-Staffel verpasst Top 10 klar

Norwegen hat sich am Samstag bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Östersund Gold in der Damen-Staffel gesichert. Synnöve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff und die starke Schlussläuferin Marte Olsbu Röiseland siegten in einem turbulenten Rennen 24,3 Sekunden vor Gastgeber Schweden. Die Ukraine setzte sich im Kampf um Bronze knapp gegen Titelverteidiger Deutschland durch. Österreichs Damen landeten nach 4 x 6 km als 16. im geschlagenen Feld.