Neon, Leo-Print & Co.: Teenies feiern farbig

# Neon ist in

Als Partytrend hielt sich in den letzten Jahren die Neonfarbe auf der Haut. Im dunklen Club mit leuchtende Farben im Gesicht wird bei den Neon-Partys getanzt. Dieser Trend setzt sich nun auch in der Mode durch - Neon Kleidung ist zurück. Ob völlig leuchtend oder mit Akzenten versetzt - in Wien wird es modisch von Teenies und Bloggern bereits angenommen.