Zwei Klagenfurter Taxler brutal überfallen

Zwei Stunden später der nächste Raub

Nur knapp zwei Stunden später, gegen ein Uhr in der Früh, stieg ein noch unbekannter Mann am Stauderplatz in ein Taxi und gab ebenfalls die Heizhausgasse als Fahrziel an. Der Polizist weiter: „Am Fahrziel angekommen, suchte der Fahrgast vorerstin einer Kellnerbrieftasche augenscheinlich nach Bargeld, als er plötzlich und unvermutet dem Taxilenker mehrmals mit der Faust gegen die Brust schlug und ihm ein Handy und eine Brieftasche, die der Taxler in seinen Händen hielt, entriss und flüchtete.“