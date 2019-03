James Gunn darf seine „Guardians“-Trilogie beenden

Dumme Tweets während Zeit bei Trash-Studio Troma

Gunn war in jungen Jahren beim Trash-Studio Troma tätig und wollte sich eigenen Worten zufolge als „Provokateur“ einen Namen machen - was er später selbst als Dummheit bezeichnete und wofür er sich eigentlich bereits vor dem Drehstart von „Guardians oft he Galaxy Vol. 1“ entschuldigt hatte. Das war allerdings in der Zeit vor dem Weinstein-Skandal und #MeToo erfolgt und war demensprechend nicht so groß in die Schlagzeilen geraten. Gunns professionelles Verhalten nach der Kündigung und seine überaus lobenswerte Auseindersetzung mit seiner eigenen Vergangenheit dürften Disney-Chef Horn jetzt zum Umdenken gebracht haben, die beiden hatten sich in den letzten Monaten mehrmals zu Gesprächen getroffen.