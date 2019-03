Diese Wiener nerven nicht nur im Frühling

#Schwarzkappler

Was für die Autofahrer der Parksheriff ist, ist für die Öffi-Nutzer der Schwarzkappler. Jene, die ständig ohne Fahrschein unterwegs sind, hassen die zivilen Kontroleure am meisten. Nervös schauen sie sich in Bim und Bus nach möglichen Kandidaten um. Doch leicht zu erkennen sind diese Wiener Linien-Mitarbeiter heute nicht mehr. Waren es vor zwanzig Jahren noch stets ältere Männer mit kleinem Täschchen, ist es den jetzigen Schwarzkapplern kaum mehr anzusehen, dass sie einem gleich einen Erlagschein ausstellen werden - wenn man kein Ticket hat. Besonders unbeliebt sind sie auch bei jenen, die vergessen haben, den Fahrschein zu zwicken. Denn auch das kein passieren und muss nicht immer eine Ausrede sein. Aber: Bei Jahreskartenbesitzern und allen anderen die für ihre Beförderung zahlen, sind sie gern gesehen. Immerhin wollen sie ihr Ticket ja auch ein paar Mal im Jahr vorzeigen können.