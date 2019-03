„Pilotenfehler ist nicht ausgeschlossen“

Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine sehr wichtig

Aigner selbst habe sehr hohes Vertrauen in die Technik und würde auch in Zukunft in eine 737 MAX 8 einsteigen. Für ihn steht die Wahl der Fluggesellschaft an erster Stelle - und nicht die der Maschine. Letztendlich seien die Airlines dafür verantwortlich, ihre Piloten entsprechend zu trainieren: „Manche halten sich da an das gesetzliche Minimum, andere übertreffen diese Mindestvoraussetzungen bei Weitem“, so Aigner. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine spiele eine große Rolle - auch in der Sicherheit. „Ich erachte sämtliche Verkehrsflugzeuge im höchsten Maße zuverlässig, was man unter Umständen nicht bei jeder Airline und von jeder Crew behaupten sollte.“