Millstatt: Thomas kämpft um die Designer-Krone

Seit sechs Jahren arbeitet Weinbrenner im DAN-Küchenstudio von Kathrin Mahler in Spittal. Und sie lässt ihn viel Erfahrung sammeln. „Besuche bei den Messen sind Pflicht. Von der letzten Designmesse in Mailand habe ich live gepostet. Und auch der Besuch am Kunst- und Designmarkt Salzburg gehört dazu.“ Er hätte es zwar nie gedacht; aber Küchendesign liegt ihm. „Die meisten richten Küchen so ein, wie sie es von der Mama kennen. Aber immer mehr sind bereit, etwas zu wagen.“