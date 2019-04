City4U verlost Startplätze für Oster-Challenge

Am 14. April 2019 ist es wieder soweit. LIVE:KRIMI Wien ruft die große Oster-Challenge aus, bei der bis zu 100 Teams in der Größe von zwei bis sechs Personen zeitgleich und gegeneinander um den Sieg kämpfen können. Die Spieler haben von 14 bis 18 Uhr Zeit so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Sie müssen diesmal nicht nur Rätsel in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden lösen, sondern auch Spezialaufträge erfüllen. City4U verlost fünf Gruppen-Startplätze für dich und bis zu sechs deiner Freunde.