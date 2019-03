Wrack von US-Flugzeugträger im Pazifik entdeckt

Unweit des Wracks der USS Hornet entdeckt

Entdeckt wurde die USS Wasp schließlich nicht weit entfernt von jener Stelle, an der man vor einem Monat die Überreste des US-Flugzeugträgers USS Hornet am Meeresboden gefunden hat. Das Schiff war am 26. Oktober 1942 bei den Santa-Cruz-Inseln, rund 400 Kilometer südöstlich der Hauptgruppe der Salomonen, von japanischen Torpedobombern und Sturzkampfflugzeugen angegriffen, in Brand geschossen und schließlich einen Tag später versenkt worden. Die Zerstörung der USS Hornett stellt bis zum heutigen Tag den letzten Verlust eines großen Flugzeugträgers der US-Marine dar.