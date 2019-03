Aufmerksame Polizistin überführt dreisten Skidieb

Auf den Niederländer aufmerksam wurde die Polizistin in einer Gondel der Skiweltbahn in Brixen. Der Verdächtige hatte ein Paar Skier bei sich, das vor wenigen Tagen als gestohlen gemeldet worden war. Wenig später stellte sich heraus, dass die Beamtin den richtigen Riecher hatte. „Im Zuge einer Fahndung konnte der 44-jährige Verdächtige in Westendorf angehalten werden. Die Skier befanden sich in seinem Auto und sie konnten eindeutig einem Diebstahl zugeordnet werden“, heißt es vonseiten der Polizei.