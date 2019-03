Abwasser-Analyse: Kokain in zwei Jahren verdoppelt

Rückschluss auf Mengen

Die Abwasseranalysen ergaben, dass insgesamt rund 6 bis 15 Gramm Drogen pro Tag pro 1000 Einwohner konsumiert werden. Über 90 Prozent dieser Menge entfällt in Österreichs Abwässern auf THC und 4 bis 8 Prozent auf Kokain. Österreichweit hochgerechnet ergeben die Drogen einen Schwarzmarktwert von mehr als 1 Milliarde Euro! Die höchsten Pro-Kopf-Mengen an Drogen waren im Innsbrucker Abwasser zu beobachten (Vergleich u. a. mit Bozen, Hofsteig in Vorarlberg und Millstättersee in Kärnten). Nur bei Kokain lag das Bozner Abwasser vorne. Eine erste Reaktion kam von Innsbrucks Vize-BM Franz X. Gruber: „Wir haben ein Drogenproblem, davor habe ich immer gewarnt. Kampf gegen Dealer und stärkere Prävention muss das Motto lauten.“