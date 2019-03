Versicherung für Tiroler Almbauern ab April

Nach dem Schadenersatz-Urteil wegen einer tödlichen Kuh-Attacke wird es ab April eine Versicherung für alle Tiroler Almbauern geben. „Wir werden die bereits bestehende Wegeversicherung auf Almen und Wiesen erweitern“, kündigte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck an. Die Kosten in der Höhe von rund 50.000 Euro wird das Land übernehmen, hieß es.