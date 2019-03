Schutzengerl aus Lehen soll den Kanzler behüten

Er kam, sah und die Herzen flogen ihm zu: Sebastian Kurz warb am Donnerstagvormittag mit Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) beim Interspar in Lehen um Stimmen für die Bürgermeister-Stichwahl am 24. März. Der Kanzler wurde von mehr als 200 Menschen umdrängt. SPÖ-Wahlhelfer sahen von der Ferne neidvoll zu.