Saxophonistin: „Nicht alle Asiaten spielen Geige“

Die Wiener Saxofonistin Yingying Wang weiß genau, was sie will: Menschen mit ihrer Musik begeistern. Das Business ist hart, und besonders in Wien ist es nicht leicht, in der Branche Fuß zu fassen. „Die besten Musiker aus aller Welt kommen zu uns, und die Konkurrenz ist sehr groß“, erzählt sie im Interview mit City4U.