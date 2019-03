Mit City4U zu Wiens Design-Kunstmarkt!

#Food und Blogger-Flohmarkt

Der riesige Food- und Gastrobereich lässt kulinarisch keine Wünsche offen: So offerieren zahlreiche Essensstände und Food Trucks diverse Köstlichkeiten, die sich in gemütlichen Sitzecken im Vintage-Stil genießen lassen. Gestärkt kann es dann weitergehen: Jeweils sechs Blogger bieten am Edelstoff-Wochenende für je einen Tag Mode-Interessierten viele Schätze aus ihrem Kleiderschrank zu Flohmarkt-Preisen an. Die teilnehmenden Blogger sind: Alina von The Ladies, heartblood, Irina HP, kirschbluetenblog, Márcia von The Ladies, Mary Jay, Nazike Zeybek, pineapplesandwine, pink in paris, soniaheartsfashion, the fruity sky und Zoé Karapetyan.