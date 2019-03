Dieser kleine Lipizzaner übt schon seine Kapriolen

Mit dem Frühling kommen die ersten Fohlen im steirischen Lipizzanergestüt Piber zur Welt - und schon nach wenigen Tagen geht es für die Pferdekinder auf die grünen Weiden. Dort wachsen sie zu stattlichen Rössern heran, und so manches Fohlen übt schon in jungen Jahren, was später die berühmten Hengste in der Spanischen Hofreitschule zeigen ...