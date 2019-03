Laufen am Friedhof, Touren mit Obdachlosen

#Laufen am Zentralfriedhof

Das Wien den Tod liebt und ziemlich morbide sein kann, ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Dem Ruf wird auch die neueste Attraktion gerecht: Laufstrecken durch den Wiener Zentralfriedhof - wo übrigens mehr Tote„leben“ als in der restlichen Stadt. Gelaufen wird dort zwar schon immer, nun will das Areal mit zwei ausgeschilderten Strecken noch mehr Service bieten und auch sanft darauf hinweisen, wo das Laufen nicht so erwünscht ist. Gestartet wird jeweils beim Tor 2. Es gibt eine zwei sowie fünf Kilometer lange Strecke.

Wo: 11., Zentralfriedhof Tor 2