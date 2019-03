Immobilienpreise zogen weiter an

Ähnlich die Situation im Flachgau: Dort verteuerte sich der Wohnraum um 6,9 Prozent. Österreichweit führend bei den Preissteigerungen ist damit Salzburg aber nicht: In Wien legten beispielsweise die Immobilien-Preise im siebten Gemeindebezirk um 11,8 Prozent zu, in St. Pölten um 16 Prozent. Und auch in Bregenz (plus 16 Prozent) und Linz (plus 8,7 Prozent) waren Immobilien stark nachgefragt. Also generell starke Zuwächse.