Herrlichen Kurzurlaub am Großglockner erleben!

Frische Luft, eine fantastische Aussicht und das alles am höchsten Berg Österreichs - das Panoramahotel Lärchenhof**** in Heiligenblut lädt Sie auf ein Abenteuer der höchsten Klasse ein! Nur 150 Meter von den Bergbahnen gelegen genießen Wanderer und Abenteurer einen idealen Ausgangspunkt für Wanderungen. Doch auch, wer den Berg per Motorrad oder PKW erobern will, hat dank inkludierter Tageskarte für die Großglockner Hochalpenstraße Gelegenheit dazu, denn mit dieser haben Sie Zugang zu den zwölf Erlebniswelten entlang der traumhaften Mautstraße. Zusätzlich genießen Sie eine Kärntner Jause mit atemberaubender Aussicht direkt in einer Gondel mit der Panoramabahn Heiligenblut - ein Angebot zum absoluten Bestpreis!