Top-Act: Parov Stelar feiert Tour-Premiere

Gamechanging Acts for gamechanging People: Das Musik-Line Up des 4GAMECHANGERS Festivals kann sich auch dieses Jahr wieder sehen lassen. Fans von Silbermond, eine der erfolgreichsten und besten Live-Bands Deutschlands, und Mando Diao, die schwedischen Alternative Rock Heroes, dürfen sich auf den 9. April freuen. Camo & Krooked, dieweltweit erfolgreiche Musikproduzenten und DJs mit Wurzeln im Drum’n’Bass, betreten als Special Guest am 11. April die Bühne - und es gibt noch viele weitere Specials.