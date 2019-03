„Nicht andere Stadtteile entscheiden lassen“

Der Versuch der Mobilisierung

Schnell wurde klar, in welche Richtung es in den kommenden Tagen bis zur endgültigen Entscheidung über den Bürgermeistersessel der Landeshauptstadt gehen wird. Um die Macht. „Bei diesen Machtverhältnissen braucht es einen Bürgermeister der diese austariert“, spielt der Vize-Bürgermeister auf den ÖVP-Sieg an. Er appelliert auch an die Bürger der „roten“ Stadtteile. In diesen war die Wahlbeteiligung erschreckend niedrig. „Sie sollen nicht die anderen Stadtteile über ihre Zukunft entscheiden lassen“, so Auinger.

Der SPÖ-Vize verspricht einen fairen Wahlkampf und betont auch sein gutes menschliches Verhältnis zu Harald Preuner. Thematisch sieht es anders aus. Da unterstreicht er die unterschiedlichen Positionen der Beiden. Neben der Neutors-Sperre-Causa kritisiert er die Flugbelastung für die Städter und gibt die Schuld dem amtierenden Bürgermeister, der ein gutes Verhältnis zum Amtskollegen in Freilassing hat. „In Freilassing sind nur 35 Häuser vom Fluglärm mit einem Wert von über 65 Dezibel betroffen. Bei den Südanflügen sind es 13.000 Salzburger. Das kann nicht sein“, sagt Auinger.