Stadt Wien klagte Familie wegen bezahlter Rechnung

„Wir sendeten mehrmals Kontoauszüge als Beweis für die pünktlich und automatisch erfolgten Zahlungen. 2015 hat man uns versichert, es sei alles bezahlt und wir würden in Zukunft keine Mahnungen mehr erhalten“, erinnert sich die zweifache Mutter. Tatsächlich kamen auch keine Mahnungen mehr ins Haus. Dafür im Jänner 2019 ohne Vorwarnung eine Klage. „Bitte, wie kommen unbescholtene Bürger dazu, sich jetzt mit Gerichtsterminen etc. herumschlagen zu müssen“, wandte sich Frau G. zornig an die „Krone“.