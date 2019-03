Auch Tiere suchen im Internet die große Liebe

Patrick, der Wombat

Patrick, der Wombat war nicht nur ein glücklicher, sondern auch ein sehr berühmter Wombat in einem australischen Wildlife Park. Denn im Jahr 2015 war er mit seinen 30 Jahren der älteste Wombat in Gefangenschaft, in Freiheit werden die süßen Tiere sogar nur zehn Jahre alt. Was Paddy aber noch fehlte, war eine Wombat-Lady. Diese war nicht leicht zu finden, also hatte sein Pfleger eine Idee: Er erstellte in Paddys Auftrag ein Tinder-Profil. Was die Menschen können, könne ja wohl auch das Wombat versuchen. Denn seine Liebe Art, wurde ihm zum Verhängnis. Wombat-Damen stehen auf Macho-Typen und mögen aggressives Verhalten. Paddy war jedoch eher der Typ Kuschelbär.