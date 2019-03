„Ich pimpe Häuser vor deren Verkauf“

In den USA ist „Home Staging“ seit vielen Jahren vor einem Immobilienverkauf fast unabdingbar. In Österreich ist die Inszenierung von Räumen noch nicht so bekannt. Yvonne Werginz arbeitet aber bereits seit zehn Jahren in diesem Metier, nachdem sie die Idee von Amerika mitgebracht hat. Seit acht Jahren ist sie mit ihrer Firma „Wohnfee“ erfolgreich selbstständig und verschönert Wohnungen und Häuser mit einigen Tricks, damit sie schneller verkauft oder vermietet werden. City4U bat sie zum Interview: