Nach den Salzburger Gemeinderatswahlen sucht sich jetzt jede Partei ihre Lieblingsergebnisse aus, um diese auch entsprechend zu feiern. Das fällt der ÖVP als klarem Wahlsieger am leichtesten. SPÖ und FPÖ können sich nur an Einzelerfolge wie in Hallein und Radstadt klammern.