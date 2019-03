Hält sich abgängiger 14-Jähriger in Tirol auf?

Seit dem 7. März 2019 ist der 14-jährige Österreicher (siehe Foto) aus einer Betreuungseinrichtung in Bayern abgängig. Der Jugendliche könnte sich in Tirol aufhalten, vermutet die Polizei. Nähere Umstände wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Um zweckdienliche Hinweise wird an die Inspektion Hall (059133/7110) ersucht.