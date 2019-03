Verwirrter spaziert mit Rohrbombe in Polizeiwache

Mit einer selbst gebastelten Rohrbombe in einem Plastiksackerl ist ein 39-Jähriger am Montag in eine Polizeiwache im deutschen Konstanz spaziert. Der psychisch Kranke stellte sie in einem Vorraum auf einem Tisch und wies auf den explosiven Inhalt hin. Wäre die Bombe hochgegangen, hätte dies in einem Umkreis von zehn Metern tödliche Folgen gehabt.