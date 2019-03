Mein Harry ist jetzt die Nummer 1

Unter die Gratulanten rund um Neo-Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler, sowie die Unternehmer Erich Egger, Hubert Palfinger oder Paul Koppenwallner, mischte sich auch Karoline Edtstadler. „Harry hat alle Erwartungen übertroffen“, so die Staatssekretärin, die bei der EU-Wahl wohl auf genauso viel Zuspruch hofft. Auch die Grünen feierten. „Der unermüdliche Einsatz hat sich gelohnt, wir sind die drittstärkste Kraft“, tönte Martina Berthold und fiel ihrem Christian Türk in der Academy Bar in den Arm. „Für ihn blieb im Wahlkampf definitiv zu wenig Zeit.“ Der Musikum-Chefs nahm’s gelassen: „Na dann lerne wir uns jetzt eben wieder neu lieben!“ Umarmungen erntete auch Bernhard Auinger. Allerdings waren die nach der roten Schlappe wohl eher ein Bekenntnis des Trost. Keinen Grund zur Freude gab’s nach einem fetten Minus auch bei den Neos. Egal, Lukas Rößlhuber fand für den Frust in ein paar Drinks die Lösung.